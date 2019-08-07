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08. 07. 2019

Встречу Гройсмана и Могерини отменили

Запланированная на понедельник, 8 июля, встреча в Киеве премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини отменили. Об этом сообщили  в пресс-службе правительства.

"Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года", – указали в пресс-службе.

Ранее стало известно, кто приедет на саммит Украина-ЕС. На следующей неделе в Киев приедут Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини и Йоханнес Хан.

Отметим, 8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит Украина - ЕС - двустороннее мероприятие наивысшего политического уровня между Украиной и ЕС. 

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с Могерини. Во время встречи глава Украины выразил благодарность Могерини за то, что Совет ЕС по иностранным делам не забывает о поддержке Украины, в том числе в вопросе ситуации на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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