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08. 07. 2019

Кинопремьеры недели: "План побега 3" и "Хищники"

 
Французскую приключенческую ленту “Приключения Реми”, боевик “Водитель для копа”, криминальную драму “Искусство обмана”, боевик “План побега 3” с Сильвестром Сталлоне в главной роли, триллер “Хищники”,   семейный приключенческий фильм “Зоопарк”.
 

Приключения Реми

Приключения Реми / фото: youtube.com
 
Жанр: приключения
Режиссер: Антуан Блоссер
Актеры: Даниэль Отей, Виржини Ледуайен, Жак Перен
 
Фильм - экранизация повести Гектора Мало “Без семьи”. Действие происходит во Франции в XIX веке. Главный герой - 10-летний сирота Реми. Мальчик знакомится со старым бродячим артистом и отправляется с ним в восхитительные приключения по стране.
 
 
Вместе с песиком и обезьянкой Реми развлекает публику фокусами и песнями. Последнее получается у мальчишки лучше всего, его голос просто завораживает. Но долго так продолжаться не может: Реми оказывается в опасности, поскольку некто не хочет, чтобы тайна рождения ребенка открылась.
 

Водитель для копа/Али, рули

Водитель для копа/Али, рули / фото: youtube.com
 
Жанр: боевик
Режиссер: Майкл Даус
Актеры: Дэйв Батиста, Куйл Наджиани, Ико Ювайс
 
Стью работает водителем такси Uber и однажды к нему садится необычный пассажир. Коп Вик - на задании, он преследует жестокого убийцу.
 
 
Стью оказывается впутанным в погоню и опасные для жизни приключения. Выходя утром на работу, Стью и представить не мог, чем закончится этот день. К тому же, Стью надо сохранить свой 5-звездочный водительский рейтинг.
 

Искусство обмана

Искусство обмана / фото: youtube.com
 
Жанр: криминальная драма
Режиссер: Мэтт Аселтон
Актеры: Эмили Ратаковски, Тео Джеймс, Фернанда Андраде
 
История о красавчике Иване, который в определенных кругах считается специалистом высокого класса в области антиквариата. Вот только деятельность Ивана незаконная, он ворует предметы искусства из элитных особняков Лос-Анджелеса.
 
 
Несмотря на то, что “бизнес”  очень успешный, мужчина хочет все бросить и начать новую жизнь. Вскоре Иван знакомится с Элизой - актрисой, у которой оказывается куча долгов. Эти двое объединяются, чтобы провернуть последнюю сделку и выйти из игры.
 

План побега 3 

План побега 3 / фото: youtube.com
 
Жанр: боевик
Режиссер: Джон Херцвельд
Актеры: Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, 50 Cent, Джейми Кинг
 
Продолжение фильма о Рее Бреслине - взломщике тюрем. В этот раз ему и команде профессионалов предстоит отыскать выкраденную дочь бизнесмена из Гонконга.
 
 
Отец девушки - друг Бреслина и ему во что бы то ни стало надо вытащить заключенную из самой секретной тюрьмы США - “Дьявольской станции”. Нити расследования приводят Бреслина к сыну его старого врага, который именно так решил отомстить ему за старые обиды. 
 

Хищники/Капкан

Хищники/Капкан / фото: youtube.com
 
Жанр: триллер
Режиссер: Александр Ажа
Актеры: Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Росс Андерсон
 
Ужасный ураган несется на Флориду и накрывает штат. Население в срочном порядке эвакуируют. Игнорируя предостережения спасателей Хейли Келлер вынуждена отправится в эпицентр стихии, ведь где-там ее отец. Несмотря на то, что уровень воды достигает критической отметки, Хейли считает себя обязанной спасти родного человека.
 
 
Вскоре она оказывается в капкане затопленного дома. Но девушка и представить себе не могла, что теперь бороться предстоит не со стихией, а гигантскими аллигаторами, которые выбрались на свободу и плавают в водах в поиске пропитания.
 

Зоопарк 

Зоопарк / фото: youtube.com
 
Жанр: семейный
Режиссер: Колин МакИвор
Актеры: Тоби Джонс, Пенелопа Уилтон, Арт Паркинсон
 
Джордж Холл открывает в столице Северной Ирландии - Белфасте зоопарк. Это не то место, где животных содержат в нечеловеческих условиях. Тут о них искренне заботятся. В зоопарке живут жирафы, львы, гиены, медведи и слоны. Любимчик семьи Холл - слоненок Бастер.
 
 
Особенно привязан к слону мальчик Томми. Но миру угрожает опасность, началась Вторая мировая война и отец семейства уезжает воевать. Защитить зоопарк больше некому, отдают приказ об уничтожении всех животных. Что было сделано...Но Томми удается спасти Бастера, теперь задача - сохранить другу жизнь.

Источник: korrespondent.net

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