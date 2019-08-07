Кинопремьеры недели: "План побега 3" и "Хищники"

Французскую приключенческую ленту “Приключения Реми”, боевик “Водитель для копа”, криминальную драму “Искусство обмана”, боевик “План побега 3” с Сильвестром Сталлоне в главной роли, триллер “Хищники”, семейный приключенческий фильм “Зоопарк”.

Приключения Реми

Приключения Реми / фото: youtube.com

Жанр: приключения

Режиссер: Антуан Блоссер

Актеры: Даниэль Отей, Виржини Ледуайен, Жак Перен

Фильм - экранизация повести Гектора Мало “Без семьи”. Действие происходит во Франции в XIX веке. Главный герой - 10-летний сирота Реми. Мальчик знакомится со старым бродячим артистом и отправляется с ним в восхитительные приключения по стране.

Вместе с песиком и обезьянкой Реми развлекает публику фокусами и песнями. Последнее получается у мальчишки лучше всего, его голос просто завораживает. Но долго так продолжаться не может: Реми оказывается в опасности, поскольку некто не хочет, чтобы тайна рождения ребенка открылась.

Водитель для копа/Али, рули

Водитель для копа/Али, рули / фото: youtube.com

Жанр: боевик

Режиссер: Майкл Даус

Актеры: Дэйв Батиста, Куйл Наджиани, Ико Ювайс

Стью работает водителем такси Uber и однажды к нему садится необычный пассажир. Коп Вик - на задании, он преследует жестокого убийцу.

Стью оказывается впутанным в погоню и опасные для жизни приключения. Выходя утром на работу, Стью и представить не мог, чем закончится этот день. К тому же, Стью надо сохранить свой 5-звездочный водительский рейтинг.

Искусство обмана

Искусство обмана / фото: youtube.com

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Мэтт Аселтон

Актеры: Эмили Ратаковски, Тео Джеймс, Фернанда Андраде

История о красавчике Иване, который в определенных кругах считается специалистом высокого класса в области антиквариата. Вот только деятельность Ивана незаконная, он ворует предметы искусства из элитных особняков Лос-Анджелеса.

Несмотря на то, что “бизнес” очень успешный, мужчина хочет все бросить и начать новую жизнь. Вскоре Иван знакомится с Элизой - актрисой, у которой оказывается куча долгов. Эти двое объединяются, чтобы провернуть последнюю сделку и выйти из игры.

План побега 3

План побега 3 / фото: youtube.com

Жанр: боевик

Режиссер: Джон Херцвельд

Актеры: Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, 50 Cent, Джейми Кинг

Продолжение фильма о Рее Бреслине - взломщике тюрем. В этот раз ему и команде профессионалов предстоит отыскать выкраденную дочь бизнесмена из Гонконга.

Отец девушки - друг Бреслина и ему во что бы то ни стало надо вытащить заключенную из самой секретной тюрьмы США - “Дьявольской станции”. Нити расследования приводят Бреслина к сыну его старого врага, который именно так решил отомстить ему за старые обиды.

Хищники/Капкан

Хищники/Капкан / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Александр Ажа

Актеры: Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Росс Андерсон

Ужасный ураган несется на Флориду и накрывает штат. Население в срочном порядке эвакуируют. Игнорируя предостережения спасателей Хейли Келлер вынуждена отправится в эпицентр стихии, ведь где-там ее отец. Несмотря на то, что уровень воды достигает критической отметки, Хейли считает себя обязанной спасти родного человека.

Вскоре она оказывается в капкане затопленного дома. Но девушка и представить себе не могла, что теперь бороться предстоит не со стихией, а гигантскими аллигаторами, которые выбрались на свободу и плавают в водах в поиске пропитания.

Зоопарк

Зоопарк / фото: youtube.com

Жанр: семейный

Режиссер: Колин МакИвор

Актеры: Тоби Джонс, Пенелопа Уилтон, Арт Паркинсон

Джордж Холл открывает в столице Северной Ирландии - Белфасте зоопарк. Это не то место, где животных содержат в нечеловеческих условиях. Тут о них искренне заботятся. В зоопарке живут жирафы, львы, гиены, медведи и слоны. Любимчик семьи Холл - слоненок Бастер.

Особенно привязан к слону мальчик Томми. Но миру угрожает опасность, началась Вторая мировая война и отец семейства уезжает воевать. Защитить зоопарк больше некому, отдают приказ об уничтожении всех животных. Что было сделано...Но Томми удается спасти Бастера, теперь задача - сохранить другу жизнь.

Источник: korrespondent.net