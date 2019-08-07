Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2019, понедельник, 11:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
08. 07. 2019

В Индии почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 29 человек погибли и еще 17 получили травмы в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе в индийском городе Агра. Об этом сообщает телеканал News18 в понедельник, 8 июля.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в канал. Отмечается, что водитель мог заснуть за рулем.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Спасательная операция продолжается.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил свои соболезнования в связи с аварией и велел местным органам власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Cмотрите фотогалерею: В Индии почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом

Накануне в Польше автобус с украинскими номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. Травмы получили 11 человек.

А на пошлой неделе в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшим по маршруту Аксарай-Анкара. В аварии пострадал 41 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Наши люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.