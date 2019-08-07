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08. 07. 2019

В РФ назвали условия восстановления авиасообщения с Грузией

Власти России отменят запрет на полеты грузинских авиакомпаний после того, как будет выплачена задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Об этом в эфире российского телеканала в понедельник, 8 июля, заявил спикер Минтранса РФ Александр Волков.

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - сказал Волков.

Напомним, 21 июня на фоне антироссийских протестов в Тбилиси Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям РФ с 8 июля выполнять рейсы в Грузию. Аналогичный заперт вводится на полеты грузинских самолетов в Россию. 
 
В ночь на 8 июля из Москвы в Тбилиси вылетел последний прямой рейс.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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