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08. 07. 2019

Трамп ответил на критику британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, Дэррок "плохо служит" правительству Британии.

Он также добавил, что администрация США не является "поклонником" посла.

Ранее газета Daily Mail опубликовала высказывания Даррока, в которых он называет Трампа "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным".

Позже МИД Британии начал расследование утечки оскорблений в адрес Трампа. 

Ранее газета Daily Mail опубликовала высказывания Даррока, в которых он называет Трампа "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным".

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Источник: korrespondent.net

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