Дипломат: Пожелания Киева в декларации с ЕС учтены

По итогам саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве в понедельник, 8 июля, будет принята совместная декларация, в которой учтены 99% пожеланий Киева. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, пишет Интерфакс-Украина.

"99% пожеланий украинской стороны были учтены. Это касается и территориальной целостности, санкций по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции за недавнюю паспортизацию", - сказал Точицкий.

По его словам, ЕС идет на то, чтобы расширять интеграционные пожелания Украины в части объединения в будущем энергетических рынков, интегрирования цифровых рынков. "Мы получили позитивные сигналы по интеграции в энергетический рынок и у нас есть первые выводы по цифровой интеграции", - добавил Точицкий.

Также он сообщил, что на саммите будут подписаны пять документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем.

В частности, документы будут касаться программ технического сотрудничества в части выполнения Cоглашения об ассоциации с ЕС, а также децентрализации и борьбы с коррупцией.

Кроме того, в планах - подписание документа о работе над инфраструктурными проектами на Донбассе.

"ЕС направил группу экспертов, которые проехали от Мариуполя до Запорожья и предложили проектную сумму 10 млн на инфраструктурные проекты, открытие специального офиса ЕС в Мариуполе", - рассказал Точицкий.

Как известно, саммит посетят топ-чиновники ЕС: Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини и Йоханнес Хан.

Отметим, Туск уже прибыл в Украину и накануне вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил Донбасс, побывав у Станицы Луганской.

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Источник: korrespondent.net