Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2019, понедельник, 11:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
08. 07. 2019

На инаугурации нового президента Латвии произошел казус

Бывший судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс в понедельник, 8 июля, принял на себя должностные обязанности президента Латвии и принес торжественную клятву в Сейме, передает агентство Sputnik Латвия.

Левитс был избран президентом большинством голосов депутатов Сейма. На этой должности он сменил Раймонда Вейониса, который не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

"Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу народа Латвии. Я буду делать все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвии и ее жителей. Я буду свято чтить конституцию Латвии и законы государства. Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести", - приводит агентство слова Левитса.

Как отмечает Sputnik, Левитсу пришлось повторять клятву дважды, поскольку в первый раз он перепутал последнее слово: вместо sirdsapzina - "совесть" - сказал apzina - "сознание".

Напомним, в Латвии выбрали нового президента. Эгилс Левитс со второго раза стал президентом Латвии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Наши люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.