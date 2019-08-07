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08. 07. 2019

НСЖУ обратился к NewsOne из-за телемоста

Национальный союз журналистов Украины осуждает планы проведение телемоста телеканалом NewsOne с государственным российским телеканалом Россия24. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.
 
"Наша позиция однозначна - "российские СМИ несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине" (цитата из заявления Правления НСЖУ, апрель 2018). Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительной является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом", - написал Томиленко.
 
Он призвал коллектив NewsOne соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов.
 
"Владельцы и руководители СМИ должны учитывать, что сознательное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально - физической агрессии)", - отметил он и призвал телеканал пересмотреть свое решение о проведении телемоста.

В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в ближайшее время опубликует комментарий по данному вопросу.

"В ближайшие часы мы опубликуем официальное заявление, которое будет содержать ответы на все вопросы", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Сегодня возле здания телеканала активисты собирают акцию протеста. А Нацкорпус по данному поводу выдвинул ультиматум президенту Владимиру Зеленскому.

В СНБО заявили, что работают над решением данного вопроса.

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Источник: korrespondent.net

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