В ПЦУ не перешла ни одна парафия за три месяца – СМИ

За три месяца в Православную церковь Украины не перешла ни одна парафия Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные карты переходов к ПЦУ из УПЦ МП в понедельник, 8 июля.

Так, по состоянию на сегодняшний день в ПЦУ перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. В последний раз, по данным карты, переход прихода УПЦ МП к ПЦУ состоялся ровно три месяца назад – 8 мая. Тогда к новосозданной Церкви присоединилась религиозная община села Новомихайловка Донецкой области. В целом в ПЦУ перешли 4% приходов УМЦ МП.

Издание отмечает, что процесс перехода приходов из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины остановился после смены власти в стране, а также из-за кризиса внутри самой ПЦУ, который возник на фоне заявлений патриарха Филарета.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний назвал количество приходов в Украине. По его словам, больше всего их находится во Львовской области.

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Источник: korrespondent.net