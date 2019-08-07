Нацсовет по ТВ отреагировал на скандал с NewsOne

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет отреагировать на нарушения закона украинскими лицензиатами только по факту таких нарушений. Об этом в понедельник, 8 июля, комментируя ситуацию с телеканалом NewsOne заявила первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - сказала она.

Герасимьюк отметила, что провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста, а украинские телеканалы - санкции за нарушение отраслевого законодательства.

"Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", - подчеркнула Герасимьюк.

Она также заявила, что действовать наперед и как-либо запрашивать у телеканала информацию о планирующемся эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура.

"Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Тогда его нужно будет отмониторить и указать на нарушение украинского закона", - отметила Герасимьюк.

Герасимьюк также напомнила, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о прекращении вещания телеканалов NewsOne и "112 Украина", однако после этого никаких действий относительно работы телеканалов не последовало.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

В связи с этим СБУ просит президента Владимира Зеленского созвать СНБО. Сам президент осудил телемост и заявил, что по данному вопросу с самого утра идут консультации.

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Источник: korrespondent.net