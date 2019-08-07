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08. 07. 2019

Зеленский предложил Путину переговоры

Президент Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину новый формат переговоров с участием лидера США Дональда Трампа. Об этом он заявил в видеобращении.

Зеленский предлагает Путину провести переговоры при участии Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, такие переговоры могут быть проведены в Минске.

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Путин выдвинул новое условие по Донбассу. Российский президент требует снять блокаду с неподконтрольного Киеву Донбасса и восстановить экономические отношения с "ЛДНР".

Также Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом. Президент Украины должен наладить контакт с соотечественниками на Донбассе, указал российский лидер.

Зеленский уточнил, что скажет Путину при встрече

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Источник: korrespondent.net

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