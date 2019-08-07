В Кремле отреагировали на предложение Зеленского

Россия рассмотрит инициативу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах в Минске с российским президентом Владимиром Путиным при участии Великобритании, США, Германии и Франции. Об этом заявил в понедельник, 8 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Я пока не готов отвечать, это абсолютнго новый формат", - сказал он. "Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - пояснил Песков. "Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - повторил он.

При этом он отметил, что США не являются участниками нормандского процесса "и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США".

В то же время, Песков приветствовал инициатива двух телеканалов, которые планируют провести телемост Киев - Москва "Надо поговорить", из-за которого Зеленский и предложил Путину "поговорить".

"Это инициатива двух каналов, которую с нашей точки зрения можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что, несмотря на все "политико-дипломатические турбулентности между двумя странами", общение народов двух государств никто не отменял. "Это общение и прямо, и опосредовано продолжается. Поэтому, нам кажется, подобная инициатива заслуживает высокой оценки", - добавил он.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

В связи с этим СБУ просит президента Владимира Зеленского созвать СНБО. Сам президент осудил телемост и заявил, что по данному вопросу с самого утра идут консультации.

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Источник: korrespondent.net