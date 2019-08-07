Погода на неделю: в Украину придут дожди и грозы

На этой неделе в Украине будет дождливо. Температура повысится до +29 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник, 8 июля, пройдет дождь в областях южной, восточной и западной части Украины.

На севере в этот день температура воздуха повысится до 21-23 градусов тепла, а ночью до 14-16. На западе днем ожидается 21-23, а ночью 12-14. На востоке синоптики прогнозируют днем 26-29 градусов, а ночью 15-17. На территории южных областей днем будет 25-27 градусов, а ночью 18-20. В центре страны днем ожидается 22-24, а ночью 15-17.

В Киеве синоптики дождя не прогнозируют, будет сухо и солнечно. Днем температура воздуха повысится до 21-23 градусов тепла, а ночью 15-17.

Во вторник, 9 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами на севере, юге и западе страны.

На севере температура воздуха повысится до 19-21 градусов, а ночью 10-12. На западе в этот день будет 20-22, а ночью 10-12. На востоке синоптики прогнозируют днем 24-26 градусов, а ночью 12-14. На территории южных областей днем будет 24-26 градусов, а ночью 14-16. В центре днем ожидается 20-22, а ночью 10-12.

В Киеве днем ожидается 19-21, а ночью 11-13.

В среду, 10 июля, дожди пройдут на территории всей Украины.

На севере в этот день будет 19-21 градус, а ночью 11-13. На западе синоптики прогнозируют 20-22 градуса, а ночью 10-12. На востоке днем ожидается 21-23, а ночью 10-12. На территории южных областей днем будет 22-24, а ночью 12-14. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем 20-22 градуса тепла, а ночью 10-12.

В Киеве ожидается дождь с грозой. Днем температура воздуха повысится до 19-21, а ночью 11-13.

В четверг, 11 июля, синоптики прогнозируют дожди во всех областях страны.

На севере в этот день будет 20-22 градуса, а ночью 10-12. На западе синоптики прогнозируют 19-21 градуса, а ночью 9-11. На востоке днем ожидается 21-23, а ночью 11-13. На территории южных областей днем будет 21-23, а ночью 13-15. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем 20-22 градуса тепла, а ночью 11-13.

В Киеве ожидается дождь. Днем температура воздуха повысится до 19-21, а ночью 10-12.

В пятницу, 12 июля, дождь прогнозируют везде, кроме Закарпатской области.

На севере в этот день будет 20-22 градуса, а ночью 10-12. На западе синоптики прогнозируют 19-21 градуса, а ночью 9-11. На востоке днем ожидается 21-23, а ночью 11-13. На территории южных областей днем будет 22-24, а ночью 12-14. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем 20-22 градуса тепла, а ночью 11-13.

В Киеве синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха днем поднимется до 19-21, а ночью 10-12.

Как сообщалось, непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. А на Закарпатье два человека травмированы из-за падения части кровли.

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Источник: korrespondent.net