Верховный суд изменил подсудность в деле Ефремова – адвокат

Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова в дальнейшем будут судить в Киеве. Соответствующее решение было принято Верховным судом в понедельник, 8 июля, по ходатайству адвокатов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката Ефремова Александра Мельникова.

По его словам, защитники обратились относительно изменения подсудности в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

Адвокат утверждает, что дело Ефремова передадут в Киев, но, когда апелляционный суд в столице начнет ее слушать, он еще не знает.

Относительно участия Ефремова в судебных заседаниях в Киеве Мельников отметил, что оно может происходить через видеоконференцсвязь со следственным изолятором в Луганской области, где сейчас Ефремов содержится.

В свою очередь бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что Ефремов вскоре может оказаться на свободе.

"Приветствую решение Верховного суда об изменении подсудности в деле об изменении меры пресечения Александру Ефремову. Больше нет… ни одного шанса держать его в тюрьме", – написал Портнов на своей странице в Facebook.

Он надеется, что Ефремов будет освобожден из-под стражи "в самое ближайшее время". При этом Портнов не указал, какой суд будет вести дело Ефремова.

Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.

В свою очередь Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконности своего ареста.

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Источник: korrespondent.net