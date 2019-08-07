СБУ пресекла вывоз товаров военного назначения из Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Черновицкой области незаконный вывоз из страны товаров военного и двойного назначения, которые подлежат государственному экспортному контролю. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 8 июля.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель региона приобрел через сеть Интернет устройство дневного наблюдения для бронетанковой техники и измеритель мощности радиационной дозы. Указанное оборудование фигурант производства планировал вывезти за границу без оформления соответствующих разрешительных документов, скрыв товары в собственном микроавтобусе среди личных вещей", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время проведения таможенного досмотра на пункте пропуска Мамалыга – Кривая на границе с Молдовой.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч.1 ст.333 УК Украины). Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: СБУ

Ранее СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету в Африку. Группа дельцов планировала вывезти самолетом Ил-76 товары военного назначения – комплектующие к авиатехнике.

Также сотрудники СБУ задержали одного из организаторов канала поставки в Россию комплектующих военного назначения. Злоумышленники переправляли детали, которые используются для производства оружия и систем радиолокационной защиты.

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Источник: korrespondent.net