У Зеленского ответили на требования Парубия по закону о ВСК

Президент Владимир Зеленский еще анализирует закон о временных следственных комиссиях с нормами о процедуре импичмента. Об этом во время согласительного совета в понедельник, 8 июля, сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Что касается самого закона, несомненно, президент понимает сложность и важность этого закона, принятого Верховной Радой и нуждается в некотором времени на его изучение и, думаю, что решение будет обнародовано в ближайшее время" - сказал он.

При этом он выразил недоумение, почему спикер Верховной Рады Андрей Парубий не протестовал, когда подписание законов затягивал экс-президент Петр Порошенко.

"Мы детально проанализировали деятельность Петра Алексеевича Порошенко. И видим, что по тем вопросам, которые были чрезвычайно важны, также бралось дополнительное время для их изучения", - отметил он.

Среди них: законы о дисциплинарном уставе Нацполиции, о внесении изменений в законы Украины о содействии привлечению иностранных инвестиций, об изменениях в переходных положениях Налогового кодекса.

"А некоторые законы пролежали без подписи президента более двух с половиной лет. И таких писем-обращений к администрации президента относительно немедленного подписания мы почему-то в канцелярии не нашли", - заявил Стефанчук.

В свою очередь Парубий отметил, что он, как спикер, всегда подписывал законы в установленный законодательством срок. При этом он признал, что были прецеденты, когда президенты продлевали срок для анализа и подписания законов.

"Но скажу две важные вещи. Во-первых, закон о ВСК – чрезвычайного веса. Во-вторых, у нашей каденции есть 4 дня, чтобы отреагировать на любое решение… Вы лишаете нас права как-либо отреагировать", - подчеркнул спикер парламента.

При этом Парубий напомнил, что уже истек срок, в течение которого глава государства мог ветировать закон о ВСК.

Напомним, парламент одобрил создание спецкомиссий, которые будут расследовать преступления президента 6 июня. Парубий передал его на подпись президенту 12 июня. Зеленский должен был рассмотреть закон в 15-дневный срок.

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Источник: korrespondent.net