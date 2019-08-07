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08. 07. 2019

Зеленский подписал важные законы - Геращенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, принятых Верховной радой восьмого созыва. Об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

По ее словам, один из законопроектов - ратификация Радой энергетического соглашения с Евросоюзом.

"Обращаясь к представителю президента в парламенте, Вы порадовали нас тем, что президент подписал два важных закона. Это энергетическое соглашение с ЕС, принятое парламентом и ратифицированное. Также и техническое соглашение. Мы бы хотели увидеть подписанными эти законы на сайте президента", - заявила Геращенко.

Накануне Зеленский подписал закон по профессиональному образованию. С 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное предвысшее образование.

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Источник: korrespondent.net

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