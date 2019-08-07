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08. 07. 2019

У Гордона рассказали о деталях иска к журналистам

Журналист Дмитрий Гордон подал в суд не на свою коллегу Янину Соколову, а на лидера партии 5.10 Геннадием Балашовым. Об этом сообщил адвокат Гордона -  Василий Рябченко под постом Соколовой в Facebook.

По его словам, первым ответчиком в иске является Балашов как распространитель спорной информации, вторым - ПИИ ООО Телерадиокомпания НБМ (5 канал), как владелец доменного имени, на котором был размещен видеоролик и текстовая версия интервью.

По словам Рябченко, такой круг ответчиков устанавливают законы Украины и "судебная практика по категории дел о защите чести и достоинства".

Отдельно адвокат обратил внимание на то, что Дмитрий Гордон не давал согласия на размещение его персональных данных на странице в Facebook у Соколовой.

 facebook.com/yanina.sokolova
 

Также посчитал нужным записать видеоответ и сам Дмитрий Гордон.

"Уважаемая журналистка Янина Соколова. Я хочу объясниться с вами официально, потому что возникла ситуация, которая вводит в заблужение многочисленную аудиторию. Я попробую доказать, что я не верблюд. Надеюсь, мне это удастся. Вчера вы написали мне СМС о том, что я подал на вас в суд и просили, чтобы я этого не делал", - отметил он.

Гордон уточнил, что вчера даже связывался с Соколовой, чтобы разъяснить ей ситуацию.

"Я перезвонил вам сразу же и сказал, что я не подавал на вас в суд. Не планирую этого делать. У меня есть правило: я никогда не сужусь с журналистами, поскольку считаю, что они должны быть гарантами демократии в нашей стране", - уточнил он.

Отдельно журналист решил обратить внимание на ситуацию, которую изложил со своей точки зрения.

"Что за история произошла? Есть такой гражданин Балашов, который позволил себе в мой адрес не просто некорректные, лживые, пропитанные насквозь ложью высказывания. Вам в интервью на 5 канале и у себя в блоге он рассказал, что я являюсь агентом КГБ и агентом Виктора Медведчука. Поскольку я никогда не являюсь и не являлся агентом КГБ и не знаю господина Медведчука вообще, и не являюсь его агентом, я счел нужным обратиться в суд. Где выставил два иска по миллиону гривен. Этого гражданина я порву в судах. Он много чего наговорил и получит по заслугам. Но я никогда не имел намерений судиться с вами, уважаемая Янина", - сказал Гордон.

Ранее журналистка Янина Соколова заявила, что Гордон подал на нее в суд, требует миллион. Иск якобы касается интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в ее проекте Рандеву, которое состоялось в марте.

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Источник: korrespondent.net

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