Кабмин запретил отключать электричество КП Вода Донбасса

Кабинет министров Украины запретил отключать или ограничивать подачу электроэнергии коммунальному предприятию Вода Донбасса на время проведения ООС. Об этом сказано в постановлении №570, опубликованной на сайте Кабмина в понедельник, 8 июля.

"На время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются в отношении объектов коммунального предприятия Компания Вода Донбасса", - сказано в постановлении.

Кабмин также обязал определить источники финансирования для оплаты потребления электроэнергии КП "Вода Донбасса".

Напомним, жителям некоторых населенных пунктов в ОРДЛО периодически выключают воду из-за долгов.

Как сообщалось ранее, долг КП Вода Донбасса составил около одного миллиарда гривен.

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Источник: korrespondent.net