В ОБСЕ приняли декларацию с антироссийскими положениями

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в понедельник, 8 июля, на заседании в Люксембурге приняла итоговую декларацию, в которую в том числе вошли тезисы об аннексии Крыма РФ, призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также критика проекта Северный поток-2. В связи с наличием в тексте этих и ряда других антироссийских положений делегация РФ голосовала против принятия документа, сообщает ТАСС.

Люксембургская декларация составлена из резолюций, ранее поддержанных комитетами ПА ОБСЕ. В частности, в резолюции комитета по политическим вопросам и безопасности говорится о том, что "мир и устойчивое развитие взаимосвязаны, плачевное положение дел в области глобальной безопасности требует подтверждения со стороны всех государств - участников ОБСЕ приверженности урегулированию конфликтов, контролю над вооружениями, мерам укрепления доверия и безопасности, борьбе с терроризмом и многостороннему подходу".

Вместе с тем в декларации выражается сожаление "по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В тексте также отмечается, что осуществление других соглашений, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооруженных сил в Европе, а также Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, "было подорвано в результате несоблюдения" Россией своих обязательств.

Позже член российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что Россия не признает принятую декларацию 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и не считает ее положения обязательными для выполнения.

"Учитывая, что данная декларация принята в присутствии трети членов ассамблеи, мы ее не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения", - сказал он.

"Большинство явно было не обеспечено, кворума явно было недостаточно", - позже пояснил депутат в беседе с журналистами.

Комментируя текст декларации, Рыжак отметил, что "это все та же антироссийская риторика, ничего абсолютно не меняется", хотя РФ делает встречные шаги. Депутат заметил, что даже вопрос энергетической безопасности в декларации был политизирован.

Ранее сообщалось, что комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по милитаризации РФ Крыма, Черного и Азовского моря.

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Источник: korrespondent.net