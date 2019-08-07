Озвучены планы нардепов на последнюю неделю Рады

Во время согласительного совета в понедельник, 8 июля, глава Верховной Рады Андрей Парубий рассказал о повестке дня парламента нынешнего созыва на последнюю пленарную неделю.

"Я призываю всех в четверг прибыть в Киев. Я объявляю полную мобилизацию, чтобы мы смогли перейти к принятию решения по кодексу об открытых списках, и это наиболее оптимальная и наиболее прогрессивная, даже для всей Европы и евроатлантического пространства, система выборов, которую мы сможем принять на этой неделе", - отметил Парубий.

Кроме избирательного кодекса в четверг у парламентариев будет стоять много важных законопроектив для принятия, отметил Парубий.

В частности, он считает, что Рада должна принять проект закона о заложниках, проект закона о воинской обязанности и военной службе, военном капеланстве, закон о полном общем среднем образовании.

По словам Парубия, Рада также внести изменения в Госбюджет относительно увеличения расходов для структуризации угольной отрасли.

"С важных законов хотел бы отметить закон Украины 10357 про альтернативные источники энергии. Когда мы принимали закон о рынке электроэнергии, мы допустили правку, в которой были ограничения для использования солнечных батарей для малого и среднего бизнеса. Этим законом предлагается, чтобы была эта правка изменена, и чтобы Верховная Рада проголосовала ее", - отметил спикер Рады.

Парубий также 11 июля рассмотреть законопроект о системе государственного управления в книгоиздательской сфере.

Кроме того, Парубий напомнил, что в Раде находятся представления от президента по кадровым вопросам.

"Хочу подчеркнуть, что если будет принято решение, в частности, по поводу назначения на пост министра иностранных дел Пристайко, мы сможем в четверг перейти к принятию кадрового решения. Следовательно, если в среду комитет по иностранным делам примет соответствующее профессиональное решение, мы будем иметь возможность рассмотреть в четверг также и кадровые вопросы и отчет наших временных следственных комиссий", - резюмировал спикер.

Более того, Парубий допустил проведение при необходимости внеочередной сессии парламента до вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва после парламентских выборов. Как сообщалось,11 июля также состоится внеочередное заседание Рады во время обеденного перерыва. Как известно, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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Источник: korrespondent.net