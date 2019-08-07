Иран превысил уровень обогащения урана

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди агентству ISNA.

"Сегодня утром мы преодолели границу обогащения урана в 4,5%. Уровень чистоты достаточен для удовлетворения потребностей страны в обеспечении топливом для наших электростанций", - сказал он.

Это в 3,67% превышает предусмотренный договором показатель.

Он добавил, что "Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет анализ отобранных образцов и затем объявит точный уровень обогащения урана".

Ранее сообщалось, что Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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Источник: korrespondent.net