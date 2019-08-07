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08. 07. 2019

Новый премьер-министр Греции принес присягу

Лидер партии Новая демократия Кириакос Мицотакис принес присягу в качестве премьер-министра Греции. Об этом сообщает газета Катимерини в понедельник, 8 июля.

Церемония состоялась в президентском дворце в Афинах. Мицотакис принес клятву на Евангелии в присутствии предстоятеля Элладской православной церкви, архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II.

Президент Греции Прокопис Павлопулос передал Мицотакису мандат на формирование нового правительства. Ожидается, что в скором времени новый премьер объявит состав своего кабинету.

Накануне в Греции прошли досрочные парламентские выборы. После обработки 99,92 % бюллетеней партия Мицотакиса Новая демократия получает 39,85% голосов избирателей, что означает занятие ее представителями 158 из 300 мест в парламенте. Правящая партия Сириза получила 31,53% голосов и 86 мест. Еще четыре преодолевшие порог в 3% партии получают от 9 до 22 мест.

Напомним, греческий парламент был распущен после поражения правящего блока во главе с партией Сириза на выборах в Европарламент в мае текущего года.

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Источник: korrespondent.net

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