Президент ЕС Туск извинился перед украинцами

Президент Евросовета Дональд Туск извинился перед украинцами за то, что ему не удалось сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он сказал в понедельник, 8 июля, в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Туск отметил, что это его последний визит в Киев в нынешней должности и подвел итоги своего сотрудничества с Украиной.

Глава ЕС отметил, что в Брюсселе некоторые смотрели на него, "как на проукраинского маньяка".

"Не раз мне это говорили просто в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", - сказал он.

По словам Туска, отвага и решимость украинцев снискали уважение и признание у многих европейцев, и сегодня среди них все больше союзников украинского дела.

"В моих глазах вы все - герои. Именно так я видел вас во время Революции Достоинства на Майдане, а также затем, когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны и одновременно строили собственное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая остается во многих городах, несмотря на страдания, принесенные войной, несмотря на трудности реформ, вы устояли”, - сказал Туск.

По словам президента ЕС, он делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой.

"Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но есть также много причин быть довольными - и вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд", - подчеркнул Туск.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в Украине, он отметил, что они должны пройти на таком же высоком уровне, как и президентские.

"Мы все в Европе были поражены тем, какие были стандарты на предыдущих выборах в Украине. Они были конкурентными, а также свободными, честными и профессионально организованными", - сказал Туск, добавив, чтопарламентские выборы будут проведены так же.

Президент ЕС подчеркнул, что очень важно для репутации Украины.

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Напомним, на прошлой неделе на Саммите ЕС были согласованы назначения на ключевые посты содружества.

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Источник: korrespondent.net