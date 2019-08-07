Покушение на госизмену. Телемост NewsOne с Россией

Украинский телеканал NewsOne вызвал новый скандал, в этом раз из-за планов провести телемост с телеканалом Россия-1, известного в Украине по пропаганде от российского ведущего Дмитрия Киселева.

Многие украинские политики и пользователи социальных сетей раскритиковали такую инициативу. Президент Владимир Зеленский, в частности, назвал телемост "дешевым пиаром" перед выборами в парламент. В ГПУ расценила телемост как покушение на госизмену.

В итоге NewsOne заявил, что отказался от идеи, отметив при этом, что причиной стали "угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Отменили из-за "угроз расправы"

Российский телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы Вести недели 7 июля заявил, что государственный телеканал Россия-1 и украинский NewsOne планируют провести двухчасовой телемост под названием Надо поговорить.

Мероприятие, которое позиционировалось Киселевым как аналог первого в истории телемоста между СССР и Соединенными Штатами в 1982 году, планировали провести вечером 12 июля.

Ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов с украинской стороны. Телемост заявлялся с участием "обычных людей Украины и России, без политики, без политиков".

В NewsOne объяснили, что считают выход на открытый диалог с Москвой своим журналистским долгом.

"Именно телемосты Познера и Донахью в 1980-х годах положили начало общению между народами, находящимися благодаря политикам в состоянии холодной войны... И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - говорилось в заявлении канала.

В Кремле поддерживают идею. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные инициативы "заслуживают высокой оценки", потому что "общение народов никто не отменял".

Но в Украине идея телемоста с Россией вызвала скандал. Телеканалу NewsOne в Службе безопасности напомнил о запрете трансляции в Украине российский телеканалов и об ответсвенности за такое нарушение.

8 июля после обеда руководство NewsOne сообщило о прекращении подготовки телемоста с Россией-1 из-за прямых "угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".

В сообщении на сайте телеканала говорится, что попытки организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов гражданами Украины и России привели к "массированной информационной атаке" со стороны ряда политических партий.

"Мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - говорится в сообщении.

При этом Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, куда входит Россия-1, заявила Интерфаксу, что не увидела оснований для отмены телемоста.

Политики говорят о поражении в информационной войне

Одними из первых на анонс Кичелева отреашировали националисты. Лидер партии Национальный Корпус Андрей Билецкий в своем обращении на YouTube 7 июля поставил Зеленскому ультиматум: "сутки на адекватный ответ".

Вскоре секретарь СНБО Александр Данилюк призвал "прекратить истерику", а реагировать "уверенно, без лишних эмоций и паники".

"Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - сказал Данилюк.

Утром 8 июля под офисом лидер партии Голос Святослав Вакарчук организовал акцию протеста с требованием к власти не допустить телемост с Россией и противостоять информационной войне.

Национальный союз журналистов Украины также осудил планы проведение телемоста, напомнив о своей позиции, что "российские СМИ несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине".

Партия Европейская солидарность предыдущего президента Петра Порошенко назвала планы NewsOne "провокацией со стороны Кремля и еще одним механизмом влияния на украинцев во время избирательной кампании" и заявили, что действия украинского телеканала подпадают под уголовное расследование.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко призвала президента "быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину".

Премьер Владимир Гройсман назвал новость о телемосте "реваншем" и призвал журналистов и руководителей канала NewsOne отказаться от проведения мероприятия.

В полдень ситуацию прокомментировал Зеленский в видеобращении на своей странице в Facebook. Анонсированный телемост он назвал "дешевым пиаром перед выборами" и призвал украинцев не паниковать.

"Это просто дешевый, но опасный пиарход, цель которого снова поделить украинцев на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: "канешно, давай поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят". Второй лагерь - политики призовут прийти в негодование и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы", - заявил президент.

ГПУ вызывает на допрос

Временный глава СБУ Иван Баканов обратился к Зеленскому с просьбой созвать внеочередное заседание СНБО в связи с запланированным телемостом "с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями".

По его словам, СБУ направила руководителям медиахолдинга Новости сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими вещателями РФ, которые находятся под санкциями СНБО.

"На заседании СНБО предлагается принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание с логотипами 112 Украина и NewsOne и ввести их в действие соответствующим указом президента", - заявили в СБУ.

Баканов обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания о возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства, что может стать основанием для применения штрафных санкций.

Генпрокуратура Украины, в свою очередь, расценила подготовку телеканалом NewsOne телемоста с Россией-1 как покушение на госизмену.

Глава ведомства Юрий Луценко сообщил, чтона допрос вызваны "все причастные к происходящему" - от владельца канала до ведущего, который анонсировал передачу.

Генпрокуратура также намерена арестовать активы владельца NewsOne.

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Cмотрите фотогалерею: Покушение на госизмену. Телемост NewsOne с Россией

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Источник: korrespondent.net