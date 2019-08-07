В Черкасской области полицейского тяжело ранили ножом

В Черкасской области мужчина напал с ножом на полицейского. Ранение оказалось не смертельным, но состояние правоохранителя тяжелое. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Отмечается, что нападение произошло ночью 7 июля в городе Монастырище Черкасской области.

"24-летний капрал полиции по месту жительства в общежитии услышал подозрительный шум и грохот на общем коридоре этажа. Полицейский вышел из комнаты, увидел пьяного мужчину, который громко стучал в соседские двери, и сделал ему замечание прекратить нарушать общественный порядок, сообщив при этом, что он сотрудник полиции. Однако, дебошира это так разозлило, что он достал нож, изо всех сил ударил им в спину полицейского и убежал", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что к нападению на сотрудника полиции причастен 27-летний в прошлом судимый житель села Ивахны. После совершения преступления злоумышленник отправился к своей знакомой, жительнице Монастырища, где и был задержан правоохранителями.

У подозреваемого обнаружены нож и куртка со следами крови. Мужчина доставлен в изолятор временного содержания.

Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Сотрудник полиции госпитализировали с проникающим ножевым ранением в тяжелом состоянии.

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Ранее сообщалось, что в пригороде Киева мужчина нанес смертельные побои полицейскому.

А в Полтавской области напали на полицейского, охранявшего избирательный участок.

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Источник: korrespondent.net