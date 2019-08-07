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08. 07. 2019

В Киеве начался саммит Украина-ЕС

В Киеве начался XXI саммит Украина – Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в понедельник, 8 июля.

В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу.

Кроме того, в ходе мероприятия запланировано подписание двухсторонних документов между Украиной и Евросоюзом.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве начался саммит Украина-ЕС

Ранее представитель Украины при Европейском союзе  Николай Точицкий заявил, что во время саммита Украина-ЕС будет подписано пять документов. Также будет принята совместная декларация, в которой учтены 99% пожеланий Киева.

Также стало известно, что Дональд Туск извинился перед украинцами за то, что ему не удалось сделать все задуманное для Украины.

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Источник: korrespondent.net

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