Стало известно, сколько Украина и Россия вкладывают в бюджет ПАСЕ

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, сколько Украина и Россия платят в бюджет ПАСЕ, в интервью LB.ua в понедельник, 8 июля.

"При общем бюджете ПАСЕ в 437 млн 180 тыс. 100 евро вклад Украины в бюджет ПАСЕ в 2019 году составляет 3 млн 789 тыс. 77 евро", - сказал Кулеба.

Он также указал, что вклад России в этом году составил около 33 млн и она относится к так называемым "крупным плательщикам".

"Поэтому когда Киеву предлагают в качестве ответа на заговор ПАСЕ тоже прекратить платить деньги, то я против этого по двум причинам. Во-первых, мы не должны вести себя так, как ведут себя русские, не копировать их шаги. А во-вторых, этот шаг не нанесет ощутимого удара нашим партнерам - отсутствие 33 млн пережить гораздо труднее, чем 4 млн", - отметил Кулеба.

Он также предостерег, что в случае отказа от платы проблемы у Украины будут значительными.

"Нас моментально будут обвинять в нарушении обязательств", - сказал Кулеба.

Посол также заявил, что добровольный сверхплановый вклад Украины в бюджет ПАСЕ в размере 400 тысяч евро помог "полностью нейтрализовать аргумент наших оппонентов о том, что Украина это какое-то капризное государство, которое от всех все просит, а само не оказывает никакого конструктивного вклада в решение проблемы".

Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net