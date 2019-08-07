Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-Евросоюз, который проходит в Киеве. Об этом сообщает Украинская правда в понедельник, 8 июля.

Отмечается, что Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.

"По данным источников, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вице-премьер пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе. Межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив", – говорится в сообщении.

Сама Климпуш-Цинцадзе обвинила премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.

"Премьер принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства", – сказала журналистам Климпуш-Цинцадзе.

Главы правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на саммите также нет.

"Там отсутствуют те представители правительства, кто занимался тематикой евроинтеграции и знают вопросы, которые там обсуждаются", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

На вопрос журналистов, как отреагировала европейская сторона на ее неучастие в саммите, Климпуш-Цинцадзе ответила: "Я видела удивленное лицо Хана (еврокомиссар по расширению и политике добрососедства – ред.), но что поделаешь, делегации уже зашли", – сказала вице-премьер.

Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Петра Порошенко Европейская солидарность. Она часто публично критикует шаги команды президента Владимира Зеленского.

Напомним, 8 июля в Киеве начался XXI саммит Украина – ЕС. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу.

Ранее представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что во время саммита Украина-ЕС будет подписано пять документов. Также будет принята совместная декларация, в которой учтены 99% пожеланий Киева.

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Источник: korrespondent.net