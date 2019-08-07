Зеленский разрешил гражданским возглавлять Минобороны

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 8 июля, отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Документ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Напомним, в июне Зеленский отменил 159 указов своих предшественников. Также он провел перестановки в СБУ и Нацгвардии. В частности президент уволил начальников трех департаментов СБУ и назначил заместителя командующего Нацгвардией.

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Источник: korrespondent.net