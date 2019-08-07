Гройсман рассказал, когда может начаться восстановление Донбасса

Восстановление инфраструктуры Донбасса возможно только после восстановления территориальной целостности Украины. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге с президентом Евросовета Дональдом Туском в пондельник, 8 июля.

Премьер заявил, что в случае восстановления территориальной целостности "будут сняты все блокпосты", но такую ситуацию точно не поддержит Россия, которая отказывается выполнять Минские соглашения.

"Хотел бы также вас проинформировать, что после вчерашнего вашего визита мы получили как минимум 18 нападений и обстрелов со стороны российских боевиков на территории Донбасса. Это, наверное, их такой ответ на визит вас, господин президент (Дональд Туск - ред.), нашего президента (Владимир Зеленский - ред.), с абсолютно четкими сигналами, что Украине нужна территориальная целостность", - сказал Гройсман.

Напомним, что 7 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили Луганскую область и проверили новые позиции украинских военных после разведения войск в Станице Луганской. По итогам визита Туск заявил, что на востоке Украины продолжается трагедия.

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Источник: korrespondent.net