На восстановление Нотр-Дама выделили 10% от собранной суммы

Архиепископ Парижа Мишель Опети в понедельник, 8 июля, сообщил, что на восстановление Собора Парижской Богоматери через созданные для этих целей фонды удалось собрать 380 млн евро, но получены порка лишь 10% от этой суммы, сообщает Интерфакс.

"То, что мы получили, составляет 38 млн евро. Это то, что мы получили на руки", - сказал архиепископ Парижа в эфире радиостанции RTL. По его словам, сумма, которая в настоящее время "имеется на руках", составляет 10% от всех пожертвований, уже сделанных через фонды.

Он пояснил, что это объясняется специальным механизмом, действующим для лиц и организаций, которые вносят крупные пожертвования. Этот механизм не дает возможность быстро начать тратить деньги. Подобная система была введена французскими властями для того, чтобы гарантировать использование средств по назначению.

Архиепископ отметил, что сейчас ремонтные работы внутри Нотр-Дама продолжаются.

По данным Le Figaro, общая сумма пожертвований, обещанных со стороны физических и юридических лиц для восстановления собора, составила около 850 млн евро.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора. Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе также удалось спасти.

В июне стало известно, что на реконструкцию Нотр-Дама пожертвовали лишь 9% обещанной суммы. Так, из 850 миллионов евро, обещанных на реконструкцию, Собор Парижской Богоматери получил только 80 миллионов.

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Источник: korrespondent.net