В Украине запустили серийное производство противоминной системы

Госпредприятие Новатор начало серийное изготовление специальной системы Оберег-С, которая предназначена для защиты бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств, мин, фугасов и тому подобного. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в понедельник, 8 июля.

"Оберег может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы Оберега не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки. Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие системы в настоящее время активно разрабатываются и поставляются в армии ведущих стран мира, которые ведут боевые действия в условиях активной террористической угрозы, в частности против ИГИЛ. Использование таких систем позволяет предотвращать теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов.

В Укроборонпроме также сообщили, что особенностью Оберег-С является возможность его установки на бронетехнику и автотранспорт, что обеспечивает защиту всей колонны техники во время движения. Это позволяет избежать потерь на марше или стоянке от заложенных фугасов. Также система может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи. Массированное использование Оберегов позволяет создать защищенные зоне даже в самых опасных местах с высоким риском террористической атаки.

"Кроме того, Новатор разработал более легкую версию этой системы – Оберег-Н, который может переноситься одним бойцом. Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локального подавления связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций", – отметили в Укроборонпроме.

Сейчас Оберег-Н проходит государственные испытания с положительными результатами которых и включение в гособоронзаказ он сможет поставляться в украинской армии.

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ГП Новатор – одно из ведущих предприятий Укроборонпрома, которое производит авионику, радары для самолетов, средства радиоэлектронного подавления и другие электронные компоненты. Предприятие обладает уникальным для Украины циклом производства электронных плат, которые используются в "оборонке" и самых современных образцах украинской военной техники и вооружении.

Кроме того, Новатор производит критически необходимы для украинской авиации радиолокационные прицельные комплексы, метеонавигационные радиолокационные станции и бортовые системы предотвращения столкновений.

Ранее в Украине испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК, который предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

Также сообщалось, что в Украине создали командирский БТР с дронами для управления подразделениями в условиях современного поля боя.

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Источник: korrespondent.net