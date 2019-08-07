Но Донбассе ранен медик

В зоне ООС на Донбассе в понедельник, 8 июля, получил ранение волонтер-медик. Об этом сообщает пресс-центра Операции объединенных сил.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое.
"8 июля около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения", - говорится в сообщении.
Военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке в больницу.
В пресс-центре ООС отметили, что впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в Областную клиническую больницу имени Мечникова в город Днепр.
Напомним, накануне на Донбассе погиб один украинский военный. Еще двое получили ранения и один - боевую травму.
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Источник: korrespondent.net
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