Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2019, понедельник, 17:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,3
08. 07. 2019

На Донбассе крупная авария на водоводе

На Донбассе произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода, из-за чего приостановлена подача воды в Константиновку и на 50% ограничена подача воды в Дружковку и Краматорск. Об этом сообщает коммунальное предприятие Компания Вода Донбасса в понедельник, 8 июля.

"Сегодня произошел порыв на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода, который обслуживает Славянское региональное производственное управление. На время проведения ремонтных работ приостановлена подача воды городу Константиновка. Подача воды в города Дружковка и Краматорск сокращена на 50%", - говорится в сообщении.

Ремонтники "начали восстановительные работы, которые продлятся до окончания ликвидации повреждения и запуска водовода".

Как сообщалось, в конце июня из-за аварии в Донецкой области были без воды Торецк, Зализное, а также поселки Северное и Южное.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Наши люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.