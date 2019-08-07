На Донбассе крупная авария на водоводе

На Донбассе произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода, из-за чего приостановлена подача воды в Константиновку и на 50% ограничена подача воды в Дружковку и Краматорск. Об этом сообщает коммунальное предприятие Компания Вода Донбасса в понедельник, 8 июля.

"Сегодня произошел порыв на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода, который обслуживает Славянское региональное производственное управление. На время проведения ремонтных работ приостановлена подача воды городу Константиновка. Подача воды в города Дружковка и Краматорск сокращена на 50%", - говорится в сообщении.

Ремонтники "начали восстановительные работы, которые продлятся до окончания ликвидации повреждения и запуска водовода".

Как сообщалось, в конце июня из-за аварии в Донецкой области были без воды Торецк, Зализное, а также поселки Северное и Южное.

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Источник: korrespondent.net