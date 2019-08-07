Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2019, понедельник, 17:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,3
08. 07. 2019

СБУ провела обыск у экс-советника Авакова по делу о взятке

В кабинете у экс-советника министра внутренних дел Арсена Авакова Виктора Коржа Служба безопасности Украины провела обыск. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают Українські новини в понедельник, 8 июля.

Коржа обвиняют в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов. Обыск провели в его рабочем кабинете, который находится в Киеве по адресу улица Институтская, 29/3, кабинет №204.

Согласно санкции статьи о вымогательстве (ч.3 ст.369-2 УК), ему грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, что ранее СБУ обвинила вице-премьера в коррупционных схемах, но потом удалила сообщение о разоблачении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Наши люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.