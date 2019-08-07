СБУ провела обыск у экс-советника Авакова по делу о взятке

В кабинете у экс-советника министра внутренних дел Арсена Авакова Виктора Коржа Служба безопасности Украины провела обыск. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают Українські новини в понедельник, 8 июля.

Коржа обвиняют в вымогательстве взятки в размере 30 тысяч долларов. Обыск провели в его рабочем кабинете, который находится в Киеве по адресу улица Институтская, 29/3, кабинет №204.

Согласно санкции статьи о вымогательстве (ч.3 ст.369-2 УК), ему грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, что ранее СБУ обвинила вице-премьера в коррупционных схемах, но потом удалила сообщение о разоблачении.

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Источник: korrespondent.net