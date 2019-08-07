Чистки в Слуге Народа. Кого партия сняла с выборов

Сразу после объявления кандидатов в депутаты от партии Слуги народа в мажоритарных округах и партийных списках, журналисты и активисты принялись искать проблемные фигуры в составе новой партии власти.

В Слуге Народа говорили, что только поддерживают такое рвение, обещали даже провести процедуру постпраймериз – снять с выборов недобропорядочных кандидатов.

В итоге партия действительно исключила семь человек из партийного списка, но у общественности все равно вопросы остались.

Кого убрали

Из партийного списка партия исключила таких кандидатов: Баланюк Юрий Викторович (№ 164), Боярчук Роман Михайлович (№ 71), Витикач Виталий Викторович (№ 177), Кавун Ольга Александровна (№ 78), Коробкова Елена Анатольевна (№ 31), Соколов Михаил Юрьевич (№ 99) и Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).

"Основаниями для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация", - сообщили в Слуге народа.

Юрий Баланюк и Елена Коробкова, по данным партии, сами отказались от баллотирования.

Михаила Соколова обвиняли в наличии у него российского гражданства. О российском паспорте Соколова впервые рассказал 15 июня одесский активист Сергей Стерненко. По его данным, в 2001 году кандидат получил внутренний российский паспорт, а в 2016 году – загранпаспорт РФ.

26 июня в колонке для Украинской правды Соколов заявил, что подал декларацию об отказе от российского гражданства и не имеет российского паспорта.



"Я переехал в Украину в 2005 году, после разгрома ЮКОСа и ареста ее руководителя Михаила Ходорковского. Толчком к переезду стал большой интерес, который начала проявлять российская прокуратура ко мне и моей работе в ЮКОСе, а также перемещение всего моего бывшего руководства за границу или в тюрьму", – написал он.



Соколов добавил, что в 2007 году женился на гражданке Украины, в 2009 году получил вид на жительство, а с 2014 года стал добиваться украинского гражданства. Кандидат добавил, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства в 2017 году.

Соколов эксперт налоговой группы в организации Реанимационный пакет реформ.

Анастасия Рагимова ранее появлялась в эфирах информационных каналов как политолог и общественный деятель. Она также является владелицей собственного бутика и журнала People In. В 2014 году Рагимова выступала на форуме Оппозиционного блока. Ее муж - Насиб Рагимов неоднократно имел проблемы с законом, в 2017 году его задерживали в аэропорту Борисполь, инкриминируя укрывательство от досудебного расследования.

Ольга Кавун – жена Дмитрия Кавуна - заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей во времена Виктора Януковича. Кавуну приписывала тесные отношения с генпрокурором Виктором Пшонкой. После Майдана он был люстрирован. Экс-прокурор засветился в партии Наши Евгения Мураева. По данным СМИ, в начале 2019 года Ольга и ее муж Дмитрий Кавун проспонсировали партию Наши на 234 тысячи гривен.



Накануне исключения из партийного списка Кавун пожаловалась, что от ее имени неизвестные рассылают письма, в которых она якобы приветствует аннексию Крыма и хвалит российское руководство полуострова.

Связь с Медведчуком

Андрей Холодов баллотируется в депутаты под номером 22 в списке партии Слуга народа. Журналисты программы “Схемы” выяснили, что Холодов владеет элитным особняком в Вене и является кумом супруги одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Медведук также кум президента РФ Владимира Путина.

“Особняк приобретен в 2013 году за 6 миллионов евро. Это - стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова - Катерину Шаховскую. Детей супруги крестила Оксана Марченко - жена Виктора Медведчука”, - сообщили журналисты.

Также отмечается, что дом находится в самом элитном спальном районе Вены и, кроме того, в 5 минутах от дома украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Кроме того, как следует из расследования, в Вене Холодовы владеют салоном свадебных и вечерних платьев.

В списке Слуги народа Холодов значится как предприниматель и благотворитель.

В партии не считают основанием для исключения Холодова из избирательного списка тот факт, что он является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", – сказал глава партии Дмитрий Разумков.



"Плюс, насколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка", – добавил он.



Разумков указал, что именно такое решение было принято соответствующей комиссией партии.

К кому еще есть претензии

Центральная избирательная комиссия направила партии Слуга народа письмо с информацией о возможном двойном гражданстве или непроживании в Украине в течение последних 5 лет ряда кандидатов в народные депутаты от этой политической силы.

Информация касалась кандидатов Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика.

Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове, Валерий Божик - по 294 округу в Черновицкой области.

Куницкий сам признал, что имеет гражданство Израиля. "Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израилю. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - рассказал Куницкий.

Он добавил, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - отметил кандидат в нардепы.

Источник: korrespondent.net