Появилось видео потасовки, за которую Балуха в России осудили на 5 лет

В сети появилось видео "драки", за которую украинского активиста Владимира Балуха осудили на 5 лет в России. Об этом сообщило издание Крым.Реалии в понедельник, 8 июля.

Камеры наблюдения в Раздольненском изоляторе временного содержания (ИВС) зафиксировали момент конфликта между украинским активистом Владимиром Балухом и бывшим начальником изолятора Валерием Ткаченко. После этого инцидента Ткаченко заявил, что Балух его якобы избил, из-за чего на крымчанина завели второе уголовное дело.

Видео с камер наблюдения было приобщено к материалам дела Балуха, его демонстрировали на суде. Сторона Ткаченко подтвердила, что он присутствует на видео.

"Там абсолютно очевидно усматривается удар со стороны Ткаченко в область спины Балуха. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он махнул рукой", - рассказала о моменте конфликта адвокат Балуха Ольга Динзе.

Ткаченко высказывания Динзе не комментировал.

Второе уголовное дело против Владимира Балуха возбудили в августе 2017 года - тогдашний руководитель изолятора временного содержания Валерий Ткаченко обвинил его в нападении во время утреннего обхода.

Балух свидетельствовал в суде, что это начальник ИВС несколько раз ударил его в присутствии других сотрудников, но украинца все равно признали виновным и по этому эпизоду.

Как известно, в конце июня Балух снова объявил голодовку в России. Его единственным требованием было - вызвать консула, вернуть Псалтырь, теплое белье и свитер. Позже тюремное начальство пустило к нему консула, и Балух прекратил голодовку.

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Источник: korrespondent.net