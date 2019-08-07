Зеленский рассказал, как вернуть мир на Донбасс

Прекратить военный конфликт на востоке Украины возможно только путем дипломатических переговоров, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в понедельник, 8 июля, на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или сомнения относительно продолжения санкций – всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал Зеленский.

Он также выразил сожаление, что делегации некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы не побывали на Донбассе.

"Я уверен - это было бы им очень полезно", - добавил президент Украины.

Он также отметил, что стороны на Донбассе движутся к устойчивому прекращению огня, однако, это происходит не так быстро, как хотелось бы.

"Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский.

Говоря о разведении войск в районе Станицы Луганской, президент добавил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений со стороны сепаратистов для начала восстановительных работ моста.

Как сообщалось, сегодня в Киеве начался саммит Украина-ЕС, в рамках которого анонсировалась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Совета Европы Дональдом Туском, а также главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Ранее представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий заявил, что во время саммита Украина-ЕС будет подписано пять документов. Также будет принята совместная декларация, в которой учтены 99% пожеланий Киева.

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Источник: korrespondent.net