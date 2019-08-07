Зеленский: Саммит Украина-ЕС может быть последним

Президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник, 8 июля, в Киеве заявил, что следующего саммита может не быть.

После встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером он заявил, что Украина должна сближаться с ЕС темпами, которых до сих пор не было, поскольку "у нас нет времени"

"Говорят что новичкам везет. Поэтому возможно 22-й саммит нам уже и не понадобится, потому что мы будем неотъемлемой частью Европы", - заявил он.

Стоит отметить, что проведение саммитов является одним из положений действующего Соглашения об ассоциации с ЕС, которое действует до 2025 года.

Также Зеленский поблагодарил ЕС за готовность предоставить второй транш макрофинансовой помощи в 500 миллионов евро в случае выполнения всех условий.

Кроме того, президент Украины предложил европейским партнерам провести оценку выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

По его словам, Соглашение об ассоциации должно быть гибким инструментом, который бы отвечал современным реалиям отношений между Украиной и ЕС, а главное - потенциалу Украины.

Зеленский отметил, что Украина будет эффективно использовать все имеющиеся возможности.

"Мы настроены на дальнейшую отраслевую интеграцию рынков Украины и ЕС в приоритетных сферах: энергетика, цифровой рынок, юстиция и внутренние дела, таможенное сотрудничество и содействие торговле", - отметил глава государства.

Как сообщалось, в ходе саммита Украина-ЕС были подписаны пять документов, которые предусматривают финансирование со стороны ЕС на общую сумму около 130 млн евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net