Глава СНБО принял делегацию Пентагона

Глава СНБО Александр Данилюк встретился с делегацией Пентагона во главе с директором отдела стран Балканского, Кавказского и Черноморского региона Офиса заместителя министра обороны США по вопросам политики Катрин Сендак. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в понедельник, 8 июля.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах безопасности и обороны, в частности в вопросах развития Вооруженных сил Украины, кибербезопасности, логистики, проведения комплексного обзора сектора безопасности и подготовки документов стратегического планирования в этой сфере. Кроме того, согласились при необходимости углублять сотрудничество в подготовке украинских военных.

"Катрин Сендак заверила в готовности США и впредь оказывать всестороннюю помощь Украине на пути имплементации оборонной реформы", - говорится в сообщении.

В то же время украинская сторона обратила внимание американских партнеров на активную милитаризацию Россией Черноморского региона.

Стороны договорились, что ситуация в этом регионе представляет угрозу безопасности не только Украины, но и всего евроатлантического региона.

Отметим, накануне временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась к Соединенным Штатам с запросом для приобретения военного оборудования через программу Пентагона.

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Источник: korrespondent.net