У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе насчет недопуска к саммиту Украина-ЕС

У премьер-министра Владимира Гройсмана удивились заявлению вице-премьер-министра по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая заявила, что ее премьер вычеркнул ее из участников саммита Украина-ЕС. Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук в понедельник, 8 июля.
"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр", - написал Рябчук.
Он также добавил, что слова Климпуш-Цинцадзе "выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы".
К тексту Рябчук добавил фото письма главы офиса президента Андрея Богдана от 13 июня к вице-премьеру с призывом до 28 июня прислать предложения по составу делегации Украины в саммите с ЕС, а также позиционные материалы по вопросам повестки дня.
На еще одном снимке изображено письмо Климпуш-Цинцадзе к ОПУ опять же от 13 июня с предложениями и позицией.
Напомним, что ранее вице-премьер по евроинтеграции заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС.
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Источник: korrespondent.net
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