В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, по итогам которого было подписано пять документов о сотрудничестве между сторонами. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Дональд Туск, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу.

Накануне Зеленский вместе с Туском посетили Станицу Луганскую, где находятся разрушенный мост через реку Северный Донец, по которой проходит линия соприкосновения и находится единственный официально работающий пункт пропуска в "ЛНР".

Глава Евросовета выступил с речью на украинском языке, в которой извинился преде жителями Украины, а вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Проверили разведение сил в Станице Луганской

7 июля Зеленский и Туск прошли полкилометра от нулевой позиции украинских войск в Станице Луганской и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения.

Главной темой своей поездки в Донбасс украинский президент сделал задачу достижения мира и мирного восстановления региона.

"Наши первоочередные задачи на Донбассе - это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое больное - дороги", - написал он в Twitter накануне поездки, в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.

Уже в Станице он сказал, что для восстановления моста, необходимо отодвинуть укрепления другой стороны: "Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем".

Также Зеленский и Туск посетили наблюдательный пункт 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Они осмотрели позиции украинских военных, перенесенные в рамках разведения сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Зради" никакой нет", - заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак президенту.

Cмотрите фотогалерею: Станица Луганская и "маньяк" Туск. Саммит с ЕС

30 июня СММ ОБСЕ сообщила о завершении разведения сил обеих сторон в Станице Луганской и демонтаж укрепленных позиций, который мог начаться еще в 2016 году, когда были достигнуты первые договоренности.

Но одно из условий - отсутствие обстрелов в течении недели - оказалось едва выполнимым. В общем было сорвано около 80 попыток развести войска. Стороны обменивались встречными обвинениями.

Туск после визита на Донбасс написал в своем микроблоге в Twitter, что "трагедия в Восточной Украине продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России".

Он также отметил, что провел хорошие встречи с украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и представителями гуманитарных организаций.

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b — Donald Tusk (@eucopresident) July 7, 2019

Туск извинился, Зеленский заявил о сближении с ЕС

На совместной пресс-конференции с представителями ЕС и Ураины Туск на украинском языке выступил с речью, в которой отметил, что это его последний визит в Украину в должности президента Евросовета, поэтому подвел итоги своего сотрудничества с Украиной.

Он извинился перед украинцами за то, что ему не удалось сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом.

"В Брюсселе некоторые смотрели на него, как на проукраинского маньяка. Не раз мне это говорили просто в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", - сказал он.

Туск также сказал, что отвага и решимость украинцев вызывает уважение у многих европейцев и завоевывает все больше союзников.

По его словам, он делал все возможное для ускорения интеграции Украины с Евросоюзом, но "удалось не все".

"Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но есть также много причин быть довольными - и вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд", - подчеркнул Туск.

Он также призвал провести выборы в Верховную Раду на том же уровне, что и президентские, поскольку это "очень важно для репутации Украины".

После встречи с Туском и Юнкером Зеленский заявил, что Украина должна сближаться с ЕС темпами, которых до сих пор не было.

"Говорят что новичкам везет. Поэтому возможно 22-й саммит нам уже и не понадобится, потому что мы будем неотъемлемой частью Европы", - заявил он.

После саммита Зеленский сообщил, что секторальные и "крымские" санкции против России, введенные ЕС, будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно.

Он отметил, что санкционная политика должна быть продолжена до полного выполнения минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент также рассказал, как прекратить военный конфликт на востоке Украины - только путем дипломатических переговоров.

"Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или сомнения относительно продолжения санкций - всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал Зеленский.

На саммите подписали соглашения

По итогам саммита Украина-ЕС стороны подписали пять документов о сотрудничестве, которые предусматривают помощь в размере 130 миллионов евро:

1. Соглашение, предусматривающее финансирование второй фазы проекта U-LEAD в Украине, направленной на привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации.

2. Соглашение о финансировании мер по поддержке Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся зоны свободной торговли.

3. Соглашение о финансировании второй фазы Антикоррупционной инициативы, направленной на усиление независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных учреждений.

4. Соглашение о поддержке гражданского общества и культуры.

5. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины.

Инцидент с Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику.

Климпуш-Цинцадзе обвинила премьера Владимира Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.

"Премьер принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства", - сказала чиновница журналистам.

На вопрос журналистов, как отреагировала европейская сторона на ее неучастие в саммите, Климпуш-Цинцадзе ответила: "Я видела удивленное лицо Хана (еврокомиссар по расширению и политике добрососедства - ред.), но что поделаешь, делегации уже зашли".

Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Петра Порошенко Европейская солидарность. Она часто публично критикует шаги команды президента Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Гройсмана ответила, что состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр

"Очень странно, что профильный чиновник этого не знает", - отметил пресс-секретарь.

Он также добавил, что слова Климпуш-Цинцадзе "выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы".

К тексту Рябчук добавил фото письма главы офиса президента Андрея Богдана от 13 июня к вице-премьеру с призывом до 28 июня прислать предложения по составу делегации Украины в саммите с ЕС, а также позиционные материалы по вопросам повестки дня.

На еще одном снимке изображено письмо Климпуш-Цинцадзе к ОПУ опять же от 13 июня с предложениями и позицией.

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Источник: korrespondent.net