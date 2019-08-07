Больная бешенством собака покусала двоих людей в Рубежном

В Рубежном в Дуганской области собака, больная бешенство, покусала двоих людей. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Рубежного в понедельник, 8 июня.

"Сообщаем, что в г. Рубежное произошел случай заболевания бешенством собаки 02.07.2019, которая нанесла повреждения двум гражданам", - сказано в сообщении.

Пресс-служба также напомнила, что бешенство является особо опасной инфекцией, которая поражает центральную нервную систему и является неизлечимой. В случае укуса специалисты посоветовали как можно скорее обращаться к медикам, чтобы пройти полный курс прививок.

Напомним, что ранее в Одесской области бешеная кошка покусала людей. Чтобы уберечься от болезни, Ульяна Супрун призвала украинцев вакцинироваться от бешенства.

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Источник: korrespondent.net