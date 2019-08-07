В ГПУ отреагировали на решение Верховного суда по делу Ефремова

Суд по делу Ефремова будет происходить в Старобельском районном суде Луганской области, утверждает Генеральная прокуратра Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган в понедельник, 8 июля.

"По Ефремову. Суд остается в Старобельске, однако адвокаты пытаются вырвать его из СИЗО через решение Конституционного суда, который мы продолжаем "благодарить" за заботу о госизменщиках и террористах", - написала Сарган.



Генеральной прокуратурой Украины поддерживается публичное обвинение в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в посягании на территориальную целостность Украины, госизмене, создании террористической группировки и захвате государственных зданий (ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341 УК).

Напомним, что Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.

Адвокат Ефремова 8 иля заявил, что Верховный суд изменил подсудность в деле и теперь его будут слушать в Киеве.

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Источник: korrespondent.net