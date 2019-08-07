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08. 07. 2019

Телемост с Россией: СНБО провел совещание

Секретарь СНБО Александр Данилюк в понедельник, 8 июля, по поручению президента Зеленского провел совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщает  пресс-служба СНБО.

"По поручению Президента Украины Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины по обеспечению национальной информационной безопасности с неуклонным соблюдением свободы слова", - сообщили в СНБО.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены были провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Утром Данилюк призвал политиков "прекратить истерику", а президент Зеленский записал по этому поводу видеообращение, назвав телемост дешевым пиаром. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.

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Источник: korrespondent.net

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