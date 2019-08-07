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08. 07. 2019

Зеленский назвал основную проблему с обменом пленными

Переговорщики в Минске не могут согласовать списки для обмена пленными. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентами Евросовета Дональдом Туском и Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером.

По его словам, сепаратисты отрицают наличие у них некоторых украинских пленных.

"В Минске также ведутся переговоры об обмене военнопленными. Вы знаете, в чем там проблема - пока проблема в том, что списки с обеих сторон не совпадают. Скажем так, нам показывают списки, в которых наших людей меньше, чем мы знаем, что они там находятся в плену", - сказал президент.

Он надеется, что все стороны конфликта хотят остановить войну и найти выход и из этой ситуации, в ближайшем времени он надеется продвинуться в вопросе обмена военнопленными.

Напомним, в конце июня сепаратисты освободили четверых украинцев. Как выяснилось, один из них в Украине находился в розыске по делу о самовольном оставлении воинской части или места службы.

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Источник: korrespondent.net

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