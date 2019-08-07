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08. 07. 2019

За неделю корью заболели 485 украинцев

В Украине за неделю корью заболели 485 человек. Об том сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в понедельник, 8 июля.

"В течение 27-й недели 2019 корью заболели 485 человек - 207 взрослых и 278 детей. С 28 июня по 4 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в г. Киев (49 больных), Хмельницкой (40), Харьковской (37), Черновицкой (37) и Днепропетровской областях (37) областях. с начала года корью заболели 55776 человек - 26112 взрослых и 29584 ребенка, из них 18 умерли ", - сказано в сообщении.

С лета 2017 года, когда произошла первая вспышка заболевания, корью переболели больше 110 тысяч украинцев.

В Минздраве подчеркивают, что единственным надежным способом предотвращения болезни является своевременная вакцинация. При чем необходимо получить обе дозы вакцины.

Напомним, что ранее в Ровно от кори умер трехмесячный младенец.

Украина - столица кори. Но половина боится вакцин

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Источник: korrespondent.net

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