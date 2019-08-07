Ливень в Вашингтоне: подтоплены Белый дом и метро

Сильнейший ливень в понедельник, 8 июля, остановил железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона, привел к подтоплению станций метрополитена и ряда районов города, а также некоторых помещений в Белом доме, сообщает ТАСС.

Компания Amtrak, занимающаяся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, заявила, что все поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды.

We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) July 8, 2019

Вашингтонская подземка также столкнулась с серьезными трудностями из-за обрушившихся ливней. В социальных сетях выложены сделанные пассажирами столичного метро многочисленные фотографии и короткие видеоролики, на которых запечатлены водопады, низвергающиеся с потолка некоторых станций, затопленные лифты и т. п. Движение поездов в вашингтонском метрополитене осуществляется со сбоями.

Полностью оказались скрытыми под водой отдельные улицы Вашингтона, в том числе в центре. В некоторых случаях водителям пришлось бросать машины и в буквальном смысле слова добираться вплавь до безопасных мест. Журналисты пресс-пула президента США выложили в Twitter снимки, показывающие, что их рабочие места в Белом доме также подтоплены.

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) July 8, 2019

Кроме того, от компаний, занимающихся оказанием коммунальных услуг в районе столицы США, поступают сведения о том, что несколько тысяч потребителей остались без электричества. Точных данных о том, сколько именно осадков выпало утром в понедельник в Вашингтоне, метеорологи пока не распространяли.

Переглянути цей допис в Instagram VIDEO of Flooding all over Washington DC this morning. For those in Nigeria complaining about flooding in Nigeria, it happens everywhere even in America too. 😂 #bbnaija #nollywood #bellanaijaweddings #composer #sound #theresamay #avengers #violin #jerusalem #aviation #writer #davido #memorialdayweekend #maga #austria #igbowomen #newyork #singer #adventure #Donaldtrump #realestate #safari #nyc #trevornoah #funny #joebiden #israel #nigeria #Afrobeats #flooding Допис, поширений Ndubuchi Onwuakor 🇳🇬 (@ndubuchi) 8 Лип 2019 р. о 8:05 PDT

Ранее сообщалось, что ливни подтопили 140 хозяйств в двух областях Украины.

А в июне мощный ливень затопил Севастополь. На опубликованных очевидцами видео видно, как улицы Севастополя превратились в реки, под которыми тонут автомобили.

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Источник: korrespondent.net