США отказались иметь дело с британским послом



Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.



Американский глава отметил, что в США посла не любят: "Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело".



Трамп также добавил, что он критически относится к политике Великобритании и премьер-министра страны Терезы Мэй по проведению Brexit.



Кроме того, он написал, что говорил Мэй, как ей следует поступить, однако "она решила пойти другим путем". Политик подчеркнул, что Мэй и ее подопечные создали "беспорядок".



Ранее Трамп заявил, что Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.



Напомним, ранее газета Daily Mail опубликовала высказывания Даррока, в которых он называет Трампа "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным".

Позже МИД Британии начал расследование утечки оскорблений в адрес Трампа.

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Источник: korrespondent.net