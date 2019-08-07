США отказались иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Напомним, ранее газета Daily Mail опубликовала высказывания Даррока, в которых он называет Трампа "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным".
Позже МИД Британии начал расследование утечки оскорблений в адрес Трампа.
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Источник: korrespondent.net
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